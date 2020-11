Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtsgeschäft in Neuss : Geteilte Meinungen zur „Black Week“

Um im Sinne des Infektionsschutzes kein Risiko einzugehen, hat das Modehaus Heinemann die Rabattaktion entzerrt. Foto: Simon Janßen

Neuss In dieser Woche warben wieder viele Geschäfte in Neuss mit Rabattaktionen, als „Black Friday“ oder gar „Black Week“. Die Beteiligung an der Aktion ist unterschiedlich – und in Corona-Zeiten für einige Händler nicht mehr als Schadensbegrenzung.