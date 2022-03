Unterbringung, Hilfe und Betreuung : Bislang 150 Geflüchtete aus der Ukraine in Neuss

Neuss Die Stadt richtet eine tägliche Sprechstunde für Fragen zur Versorgung ukrainischer Flüchtlinge ein. Die Notfallseelsorge kümmert sich um traumatisierte Menschen.

Bislang sind etwa 150 Flüchtlinge aus der Ukraine in Neuss registriert. „Sie alle sind bisher privat untergekommen“, erklärt Marc Bohn von der städtischen Pressestelle. Diese Bilanz wurde am Mittwoch beim Treffen der „Task Force Ukraine“ gezogen. In den kommenden Tagen wird jedoch mit weiteren Flüchtlingen, die in Neuss ankommen, gerechnet. Zentrale Anlaufstelle in NRW ist die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum. Von dort werden die Geflüchteten auf die Städte verteilt. Auch in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Neuss sollen Geflüchtete untergebracht werden. Sie ist eine von sieben ZUEs landesweit, die dafür „leergezogen“ wurden. Das teilte Joachim Stamp (FDP), stellvertretender NRW-Ministerpräsident, am Mittwoch mit.