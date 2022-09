Bilanz in Neuss : Erfolgreichste Kirmes seit 30 Jahren

Die Kirmes lockte im Comebackjahr überdurchschnittlich viele Besucher nach Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Stadt und Schausteller freuen sich über eine hoch frequentierte Kirmes im Comebackjahr. Die gestiegenen Preise stießen auf viel Verständnis. Doch wie hoch war die Besucherzahl?

Es gab einige wenige Vorzeichen, die eine erfolgreiche Rückkehr der schmerzlich vermissten Neusser Kirmes hätten verhindern können. Neben Unsicherheitsfaktoren wie dem Wetter (am Ende sollte es nahezu Ideal-Temperaturen geben) hätten auch die erhöhten Kosten für einen Besucherrückgang sorgen können. Schließlich mussten an manchen Ständen in diesem Jahr erstmals drei Euro für ein 0,25-Glas Altbier bezahlt werden. Für den Toilettengang wurde zum Teil ein Euro fällig.

Doch jegliche Sorgen, die im Vorfeld aufkamen, sollten sich am Ende als unbegründet herausstellen: So herrschte unter den Schaustellern große Zufriedenheit, wie Josef Kremer als Geschäftsführer der Interessengesellschaft Schausteller Rhein-Kreis Neuss, mitteilt. „Man konnte spüren, dass die Leute wieder hungrig sind auf Kirmes“, betont er. In Anbetracht der erhöhten Preise für Bier, Currywurst-Pommes und Co. – diese waren wegen der gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und mehr nötig geworden – hätten die Schausteller viel Verständnis der Besucher geerntet.

Schützenpräsident Martin Flecken stützte sich bei seiner Bilanz – als Beleg für seine positive Wahrnehmung – auch auf ein erstes Fazit der Stadtverwaltung: „Das war wohl der beste Besuch des Schützenfestes und der Kirmes in den vergangenen 30 Jahren“, habe Kirmesarchitekt Ralf Weyers vom Ordnungsamt dem Bürger-Schützen-Verein eine vorläufige Schätzung seiner Behörde übermittelt: „Wir haben auf jeden Fall 750.000 Besucher gehabt, es wurde wohl auch an der Millionen-Grenze gekratzt.“ Josef Kremer hält sogar einen noch höheren Zuspruch für möglich: „Das waren sicherlich 1,1 bis 1,2 Millionen Gäste“, sagt er. Laut Weyers dürften die Anbieter während des insgesamt fünftägigen Heimatfestes Umsatzsteigerungen in Höhe von 25 bis 30 Prozent gegenüber 2019 verzeichnet haben.