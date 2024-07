Neusser Verbraucherzentrale zieht Bilanz Probleme in der Energiekrise sind ein „Dauerbrenner“

Mehr als 3400 Mal wendeten sich die Menschen im vergangenen Jahr an die Verbraucherzentrale in Neuss – und zwar wegen unterschiedlichster Anliegen, von ungewollten Telefon-Verträgen über finanzielle Notlagen bis hin zu undurchsichtige Preisklauseln von Fitnessstudios. Das ging aus der Jahresbilanz hervor, welche das Team der Neusser Verbraucherzentrale am Donnerstag vorstellte. Ein Thema beschäftigte sie 2023 aber ganz besonders: „Verbraucherprobleme in der Energiekrise waren Dauerbrenner in der Beratung“, sagt Leiterin Dorothea Khairat. Dabei stellten die schnell wechselnden Regelungen und Vorgaben zu den Energiehilfen nicht nur die Verbraucher vor Herausforderungen. Ein Überblick über die aktuellen Themen in der Neusser Beratungsstelle.