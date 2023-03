Sparkasse Neuss zieht Bilanz Sparkasse Neuss zeigt sich krisenfest – auf allen Kanälen

Für den einen ist es das erste Mal, für den anderen das letzte Mal. Nach drei Jahren konnte die Jahresbilanz der Sparkasse Neuss erstmals wieder „in Präsenz“ vorgestellt werden, dabei war jetzt auch Marcus Longerich, der seit Anfang 2021 den Vorstand verstärkt. Der letzte Jahresrückblick als Vorstandsvorsitzender war es dagegen für Michael Schmuck, der in diesem Sommer nach 13 Jahren an der Spitze der Sparkasse Neuss in den Ruhestand gehen wird.