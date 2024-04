Bilanz der Commerzbank 75 Prozent der Neusser sparen

Bestätigt wird der Trend durch eine aktuelle Studie, die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der Commerzbank durchgeführt hat. Demnach ist für die Hälfte der Bürger in Nordrhein-Westfalen das Tages- oder Festgeldkonto beziehungsweise das Sparbuch die beliebteste Sparform. „Das ist sicherlich auf die wichtigsten Bedürfnisse der Befragten zurückzuführen: Sicherheit und Verfügbarkeit“, so Morsbach weiter. Laut Studie sparen 75 Prozent der Befragten. Knapp die Hälfte davon legt monatlich 150 Euro oder mehr beiseite. „Allerdings wird oft renditeschwach gespart. Dabei ist fehlendes Wissen meist der Hauptgrund, nicht in Wertpapiere zu investieren“, so Morsbach. Nur jeder Zehnte kenne sich sehr gut mit Finanz- und Anlageprodukten aus, wie aus der Studie hervorgeht. Drei von fünf Befragten gaben hingegen an, keine Anlagestrategie zu haben.