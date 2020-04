Alte Post Neuss : Eine unverzichtbare Mitarbeiterin

Neuss Bianca Quasebarth ist Assistentin, Kuratorin und Organisatorin in der Alten Post.

Auch wenn die Türen derzeit verschlossen sind – in der Alten Post wird kreativ gearbeitet. Das Team bereitet unter anderem kommende Projekte vor, arbeitet an Dokumentationen und sorgt dafür, dass auch jetzt die Kunst nach außen dringen kann.

Die 29-jährige Studentin ist als langjährige freie Mitarbeiterin des Kulturforums vorwiegend als Assistentin von Klaus Richter im Einsatz, der den Bereich bildende Kunst verantwortet und stellvertretender Leiter ist. Parallel studiert sie im Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Ein weiteres abgeschlossenes Studium des Produktdesigns hat sie längst in der Tasche, abgeschlossen an der Kunstakademie im niederländischen Maastricht.