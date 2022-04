Bürger- und Heimatverein Gnadental : Schützenpräsident Schmeynk zum Ehrenmitglied ernannt

Gnadental Weil die Gaststätte Ginsterecke geschlossen hat, bereiteten die Gnadentaler Schützen ihre Kirmes im Reuterhof Grimlinghausen vor. Dabei gab es wichtige Personalentscheidungen zu treffen.

Im Bürger- und Heimatverein Gnadental hat Hans Schmeynk in den vergangenen mehr als 25 Jahren eine Menge Ämter bekleidet. Er war Adjutant und Oberst, vor allem aber Präsident – und das 16 Jahre lang. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Wochenende endete diese Ära, denn Schmeynk stellte sich nicht mehr zur Wahl. Dafür begann für ihn etwas Neues, denn auf Vorschlag des Komitees wurde Schmeynk zum Ehrenmitglied ernannt.

Kardinalfrage in Neuss-Weckhoven gestellt : Schützenfest in Weckhoven – aber noch kein Königsbewerber

Die Versammlung, auf der diese Weichenstellungen vorgenommen wurde, tagte im Reuterhof und damit in Grimlinghausen, weil die Gaststätte Ginsterecke als Stammlokal der Schützen geschlossen hat. Die Ehrenabende für König und Regimentschef werden deshalb am 14. und 15 Mai in einem Festzelt auf dem Kirmesplatz gefeiert. Schützenfest in Gnadental ist vom 27. bis 30. Mai.