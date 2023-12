Antrag im Kreisausschuss „Bezahlkarten“ für geflüchtete Menschen auch bald in Neuss?

In Dormagen gibt es bereits eine Karte für bargeldloses Bezahlen, das Nahwerte-Konzept der städtischen Wirtschaftsförderung der Stadt Dormagen mit der Firma „Stadtboomer“. Auch die Stadt Monheim und der Rhein-Erft-Kreis haben Guthabenkarten eingeführt. Im Kreisausschuss haben die Fraktionen CDU, FDP, UWG/Freie Wähler und Zentrum für die Sitzung des Kreistages am 13. Dezember nun einen Antrag eingebracht, der auf die Einführung einer kreisweit verwendbaren Bezahlkarte für Asylbewerber und Menschen mit Duldungsstatus abzielt. Den Antragstellern ist dabei klar, dass die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches System in Berlin noch abschließend geklärt werden müssen. Im Kreisausschuss zeichnete sich in Vorbereitung auf den Kreistag eine breite Mehrheit ab.