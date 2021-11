Städtepartnerschaften der Stadt Neuss : Zu Gast bei den türkischen Freuden

Neuss Das Partnerschaftskomitee der Stadt Neuss hat seinen Vorsitzenden Hakan Temel auf Reisen geschickt. Der besuchte den Bürgermeister der türkischen Partnerstadt Nevsehir und hat nach Jahren des Stillstands Erfreuliches zu berichten.

Bei einem Besuch in Nevsehir, der Hauptstadt der Region Kappadokien, traf Temel mit Mehmet Savran zusammen, dem neuen Bürgermeister der türkischen Partnerstadt. Der machte deutlich, dass er den 2007 unter seinem Vor-Vor-Gänger Hasan Ünver eingeschlagenen Weg fortführen möchte. Man fühle sich Neuss und den Neussern sehr verbunden, betonte Savran, der „schnellstmöglich wieder gemeinsame Aktivitäten zwischen unseren beiden Städten in Angriff nehmen möchte“. Temel unterstrich, dass das Interesse auf Neusser Seite ebenso groß ist, Begegnungen zwischen beiden Städten zu ermöglichen. „Sobald es die pandemische Lage wieder erlaubt, sollten wir dort weitermachen, wo wir 2019 – also vor Corona – aufhören mussten“, sagte er.

Inzwischen hat sich unter dem Vorsitz von Temel und Esra Cam auch der Verein „Städtepartner: Turkuaz“ gebildet, der die Städtepartnerschaft aus der Bevölkerung heraus – vor allem in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur – stützen will. „Wir hoffen, im nächsten Jahr eine Jugendreise mit Neusser Jugendlichen anbieten zu können und eine Fotoausstellung mit zu organisieren“, sagt Temel.

Diesem Verein gehört auch Vedat Atalay an, der seit Jahren ein wichtiges Bindeglied in der Städtefreundschaft zur Universitätsstadt Bolu in der türkischen Schwarzmeerregion ist. Er besuchte vor kurzem den dortigen Bürgermeister Tancu Özcan. Dem versicherte Atalay die Bereitschaft des Vereins, bei der Vorbereitung eines Jugend-Sportaustausch helfen zu wollen. Im Komitee für Partnerschaften, das am Donnerstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr im Rathaus tagt, kann er dazu vielleicht schon etwas mehr sagen.