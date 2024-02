Betreuungsangebot in Neuss „Verlässliche Grundschule“ vor dem Aus

Wer betreut das Kind, wenn es aus der Schule kommt? Dieser Frage müssen sich einige Eltern ab dem nächsten Schuljahr stellen – unter anderem an der St. Konradschule in Neuss. Denn das Betreuungsangebot „Verlässliche Grundschule“ (VGS) soll ab August eingestellt werden, wie der Sozialdienst katholischer Frauen Neuss als Träger in einem Schreiben an die betroffenen Eltern mitteilte. Die stehen nun vor der Wahl: Entweder nehmen sie einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) wahr oder kümmern sich eigenständig um die Betreuung ihrer Kinder nach Schulschluss. Eine Situation, die für Viele zur Herausforderung wird.