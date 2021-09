Besuch bei CDU Neuss : Minister fordert Ergänzung zur Rente

Neuss Karl-Josef Laumann diskutiert mit der Neusser CDU Themen der Arbeits- und Sozialpolitik. Die Rente bleibe Bestandteil der Altersversorgung, sagt er, doch zur Ergänzung sei ein Neustart in der betrieblichen und privaten Zusatzversorgung nötig.

In der gut besuchten Veranstaltung, an der auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings teilnahmen, ging es zunächst um die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und erste Lehren aus deren Verlauf. So erläuterte Minister Laumann weitere gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Impfbereitschaft.

Breiten Raum nahm in der Diskussion die Lage in der Pflege ein. Dabei wies Laumann auf den „erfreulichen Rekord von 16.000 Pflegekräften im ersten Ausbildungsjahr in NRW“ und die neu geschaffene Verpflichtung zur Zahlung von Löhnen in Tarifhöhe in der Pflege hin. Es bleibe aber im Hinblick auf eine bessere Personalausstattung viel zu tun, damit diese Auszubildenden gerne lange in ihrem Beruf blieben.