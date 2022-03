Wettbewerb im Erzbistum : Schwerpunkt-Pfarrbrief  aus Neuss vom Bistum prämiert

Erfttal. Das siebenköpfige Pfarrbrief-Redaktionsteam des Gemeindeverbandes „Rund um die Erftmündung“ kann einmal essen gehen – und die Zeche zahlt das Erzbistum.

Erfttal Denn mit ihrem Adventsbrief aus dem vergangenen Jahr hat sich das Team um Dirk Markgraf um den Titel „Pfarrbrief des Jahres“ beworben, der unter dem Motto stand: „Vielstimmig! Glauben hat viele Seiten“ ausgelobt worden war. Unter 30 Bewerbern belegten die Neusser am Ende Platz zwei. „So etwas ist wie Balsam“, kommentiert Diakon Michael Linden den Platz auf dem Siegerpodest.

Ihren auch grafisch gelungen gestalteten Pfarrbrief hatte das Team unter den Hymnus „Gloria in excelsis deo“ gestellt und damit schon die thematische Richtung dieser ersten Schwerpunktausgabe gewiesen: Es geht um die Musik – und wie sie auf Menschen wirkt. Dieses Thema, berichtet Linden, wurde aus vielen Blickwinkeln betrachtet bis hin zu einem Bericht über den Gebärdenchor aus Köln . Es sei faszinierend, nahm Linden aus diesem Termin mit, wie Gehörlose Musik erleben.

Die Siegerehrung fand am Wochenende beim Diözesantag Öffentlichkeitsarbeit statt. Dort ging es in elf Arbeitsgruppen auch um praktische Tipps für den Pfarrbrief, um Markenbildung, das Netzwerken vor Ort und die Gestaltung von Videoclips und Social Media. Der Pfarrbrief aus dem Neusser Süden wird als Best-practise-Beispiel in der Medienstelle des Generalvikariats archiviert. Als „Steinbruch“ für Ideen stehe er allen Redaktionsteams zur Verfügung und ist auf der Internetseite der Gemeinden abrufbar.