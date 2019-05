Neues Bestattungshaus in Neuss : Bestatterin mit Trauerbücherei

Neuss Anna Lutter hat Bildende Kunst studiert, bevor sie sich für das Bestatterhandwerk entschied.

Am Wirtschaften auf eigene Rechnung schätzt die Wahl-Neusserin, die seit 2013 in der Stadt lebt, die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte Schwerpunkte setzen zu können. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie mit einem Künstler zusammenarbeitet, der etwa Urnen bemalt. „Individuell, wie das Leben war“, sagt sie. Oder dass sie modern gearbeiteten Schmuck anbietet, der mit einer Haarlocke des Verstorbenen oder dem eingeprägten Fingerabdruck zu einem besonderen Erinnerungsstück werden kann. Oder dass sie eine eigene Trauerbücherei eingerichtet hat, in der Ratgeber genauso wie unterhaltsame Literatur zum Thema Tod und Sterben gelesen und ausgeliehen werden kann, wie auch Kinderbücher. „Kinder trauern anders als Erwachsene und haben unterschiedliche Vorstellungen von Trauer und Tod“, sagt Lutter, die auf ihrer Internetseite „Hilfe im Trauerfall“ in sechs Sprachen anbietet.