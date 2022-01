Beschwerden in Neuss : Schatten-Diskussion in Kleingärten

Neuss Beschwerden von Kleingärtnern über zu starken Baumwuchs erreichen die Stadt. Doch die merkt an, dass Vermeidung von Verschattungen kein Grund für einen Rückschnitt seien.

Die Neusser Baumkommission muss sich in ihrer nächsten Sitzung am 12. Januar mit einer durchaus kuriosen Thematik beschäftigen: In den Randlagen vieler Kleingartenanlagen, besonders im Bereich des Westparks, wurden vor circa 30 bis 40 Jahren umfassende Eingrünungen – überwiegend mit Waldbaumarten – vorgenommen Die Gehölze wurden damals bis an die Grenzen der Kleingärten gepflanzt. Mit den Jahren haben diese Bäume jedoch an Höhe und Breite gewonnen und beschatten nun die benachbarten Gärten.