Beschwerden der Anwohner Die vergessene Baustelle in Neuss-Hoisten

Hoisten · Die Hoistener sind verärgert. Seit mehreren Monaten müssen die Anwohner der Schluchenhausstraße Umwege in Kauf nehmen, um am Ortsausgang an einer Ampelanlage zu stehen. Wie es an der Baustelle weitergehen soll.

16.01.2024 , 04:50 Uhr

Die Zufahrt zur Schluchenhausstraße ist gesperrt – zum Ärger mancher Anwohner. Foto: Julia Stratmann