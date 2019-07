Talentsuche im Berufskolleg Weingartstraße Neuss : Milch macht Kai Zielke zum Starverkäufer

Neuss Das Berufskolleg Weingartstraße suchte zum siebten Mal das größte Verkaufstalent. So macht Unterricht Spaß. Eine mit Fachleuten besetzte Jury kürt die Sieger.

Was sich Unterricht nennt, kann auch eine unterhaltsame Show mit ernstem Hintergrund sein – präsentiert vom Berufskolleg Weingartstraße in Neuss. „Wenn der Kai so weiter macht“, raunt es im Auditorium, „dann geht Marion Werner mit einer glücklichen Kuh nach Hause, obwohl sie nur einen Liter Milch kaufen wollte.“ Am Ende war Kai Zielke (20) der verdiente Sieger beim Wettbewerb „Weingart sucht den Starverkäufer“.

Der Mönchengladbacher, der im zweiten Jahr bei Edeka Handick in Korschenbroich zum Einzelhandelskaufmann ausgebildet wird, überzeugte Jury und Schülerschaft. Zielke qualifizierte sich ebenso wie die Zweitplatzierte Vanessa Lengersdorf (20, Futterhaus in Heerdt) für die nächste Runde, wenn auf internationaler Ebene die besten Verkäufer gesucht werden. Dann wird Zielke einem Kunden seine Milch schmackhaft machen müssen, der ausschließlich Niederländisch spricht. Platz drei belegte Nicolas Janus (20, Trinkgut Kaarst).

Bereits zum siebten Mal wurde an der Weingartstraße der Starverkäufer gesucht. Dabei können junge Auszubildende aus dem Einzelhandel ihr Verkaufstalent unter Beweis stellen. „Wir haben diese Idee von unserer Partnerschule in Österreich mitgebracht“, sagt Stefan Müller, Bereichsleiter der Abteilung Handel. Doch damit nicht genug. Von den Neussern übernahmen wiederum Schulen in den Niederlanden dieses Casting-Format, in dem ein möglichst perfektes Verkaufsgespräch simuliert wird, bei dem die Lehrer in die Rolle der Testkäufer schlüpfen. Das alles geschieht im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vor Publikum im vollbesetzten Pädagogischen Zentrum (PZ) des Berufskollegs. Eine mit Fachleuten besetzte Jury kürt die Sieger.