Berufskolleg Weingartstraße in Neuss Ein Oscar für den besten Nachwuchsverkäufer

Damit schon die Zugfahrt mit den Mädels ins Wellnesswochende ein Vergnügen wird, will Marion Werner vorbereitet sein und Verpflegung besorgen. Verkäufer Henry Voitz bedient sie und empfiehlt die fertig gemixten Cocktails in handlichen kleinen Flaschen. „Ach prima, wir testen dann gleich alle vier Sorten aus, super“, freut sich die Kundin. Ein gelungenes Verkaufsgespräch – allerdings nicht im Supermarkt, sondern auf einer Bühne im Berufskolleg Weingartstraße vor großem (Schüler-)Publikum. Und Marion Werner, die die Fachschule für Wirtschaft am Kolleg leitet, steht aktuell gar kein Mädelswochenende bevor.