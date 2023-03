Abschluss in Neuss Am Berufskolleg Weingartstraße ist neben der Ausbildung auch ein Studium möglich

Das Programm sei für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, so Gabi van Bebber, stellvertretende Schulleiterin am Berufskolleg Weingartstraße: „Die Azubis bekommen die Gelegenheit, in ein Uni-Studium flexibel hineinzuschnuppern, ohne sich wie beim dualen Studium langfristig zu binden.“ Die Kooperationsbeauftragte vom Berufskolleg Weingartstraße, Cornelia Drechsler, hofft, „dass wir durch die Zusammenarbeit mit der MSM leistungsstarke Auszubildende gewinnen können.“ Außerdem ist sie sich sicher, „dass die Betriebe mit dieser Kooperation auch unter Abiturientinnen und Abiturienten um gute Auszubildende werben können und somit beweisen, dass eine kaufmännische Ausbildung nicht unbedingt eine Entscheidung gegen ein Studium ist.“ So könnten mehr Ausbildungsplätze besetzt und dem drohenden Fachkräftemangel wirksam begegnet werden.