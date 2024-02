Fotos aus Neuss Wo es Berliner, Mutzen und Marzipan-Clowns gibt

Spätestens beim Karnevalszug verabschieden sich die guten Neujahrsvorsätze in Sachen Ernährung bei all der Kamelle. Doch auch vorher schon ist die Versuchung groß, wenn die Bäckereien und Confiserien mit Berlinern und bunt verzierten Süßwaren auffahren. Bei diesen Adressen in Neuss werden Sie bereits fündig.

Im Café Heinemann zieren bunte Pralinenschachteln und Figuren das Schaufenster.