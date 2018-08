„Bergstadt Neuss“ bald ohne Bergwacht

Reuschenberg Neuss ist „gebirgiger“ als viele denken. Dafür stehen Himmels-, Reck- oder Schellberg. Für einige Reuschenberger war das vor Jahren der Grund, eine „Bergwacht“ zu gründen. Ein Jux-Verein, der sich nun auflöst.

Die Stadt verliert einen ihrer sicherlich schillerndsten Vereine. Denn die Reuschenberger Bergwacht löst sich auf. Am 2. Oktober soll im Vereinsheim des Tennisclubs an der Jakob-Koch-Straße, der „Mittelstation“ der in Spitzenzeiten fast 150 Bergretter, das letzte Bergfest gefeiert werden. Echte Einsätze in der heimischen „Bergwelt“ wollte und konnte der Jux-Verein nicht leisten, und so sei das Interesse etwas eingeschlafen, vermutet Gründungsmitglied Dirk Rabe, der als Pächter der Gaststätte „Barriere“ bis vor einigen Monaten auch die „Talstation“ des Vereins betreute.