Im Rathaus Neuss : Blutspendemarathon – „Mer donn et för Nüss“

Blutspendemarathon – „Mer donn et för Nüss“

Neuss Bereits zum 17. Mal findet die Aktion im Neusser Rathaus statt. Es wird auch ein breites Rahmenprogramm geben.

Bürgermeister Reiner Breuer besitzt nicht nur selbst einen Blutspendeausweis, er begrüßt die Mitarbeiter des Deutschen-Roten-Kreuzes (DRK) zur Pressekonferenz auch freundschaftlich mit „Blutsbrüder und -schwestern“. „Ich bin dankbar für die Präsenz des DRK hier im Rathaus“, sagt Breuer und spricht vom anstehenden Blutspendemarathon, der in diesem Jahr bereits zum 17. Mal im Neusser Rathaus stattfindet.

Den Namen trägt die Veranstaltung, da zu Beginn der Aktion ein Marathon der Rotarier in Neuss stattfand und damals mit der Blutspende-Aktion gekoppelt wurde. Inzwischen betreuen nur noch DRK und die Stadt die Veranstaltung – der Name hat sich jedoch etabliert.

Im vergangenen Jahr haben 401 Spender an der Aktion teilgenomme – darunter 130 Erstspender. Eine hohe Anzahl, die Lorina Benning vom DRK besonders freut: „Wir haben einen ständigen Bedarf an Blutspenden. Und die Hilfe der Spender kann unmittelbar bei den Hilfsbedürftigen ankommen.“ Mit den Spenden der Region werden rund 800 Krankenhäuser in drei Bundesländern versorgt. 30 Prozent der Blutspenden kommen dabei Krebspatietenten zu Gute.