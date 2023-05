Im Gare du Neuss Benefizabend für die Ukraine mit Mona Neubaur

Die Schirmfrau der Veranstaltung, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, betonte, dass es gut und richtig sei, sich humanitär zu engagieren und noch besser, den Handel zu unterstützen, am Leben zu halten und aufzubauen, damit die Ukraine ein Teil Europas werden könne. „Wir werden nicht aufhören, das Land mit allen Mitteln zu unterstützen, bis freigewählte Abgeordnete mitbestimmen können, was in Europa passiert,“ so die Politikerin. „Stur und trotzig wie die Soldatinnen und Soldaten, die in der Ukraine für die Werte Europas – Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – kämpfen, werden wir unsere Hilfe leisten.“ Sie stellte die „beeindruckende Logistik“ der Vereine Neuss Hilft und dem Blau-Gelben Kreuz aus Köln heraus und lobte die Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen.