Beigeordnetenwahl in Neuss Kooperation lädt nur Frauen zur Vorstellungsrunde ein

Ausgeschrieben wurde die Nachfolge der Beigeordneten Christiane Zangs für die Ressorts Schule und Kultur. Allerdings wurde zeitgleich angekündigt, dass der Zuständigkeitsbereich einen anderen Zuschnitt bekommt, wenn 2024 der Sozialdezernent Ralf Hörsken das Rentenalter erreicht. Man werde bei der Auswahl einen besonderen Fokus auf Erfahrungen der Bewerberinnen im Schulsektor legen, kündigt Karbowiak an, aber vorsorglich auch auf Qualifikationen in den Bereichen Jugend und Soziales achten. Die Wahl durch den Rat soll am 3. März erfolgen.