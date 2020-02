„Radio Müller“ in Neuss : Ein zweites Leben für „alte Schätzchen“

Sven Koch (45) ist seit rund 18 Jahren als Informationselektroniker bei „Radio Müller“ tätig. Einst übernahm er den Staffelstab von seinem Meister Jürgen Eichhoff. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Ein Hauch von Nostalgie in der Nordstadt: An der Further Straße werden seit fast 100 Jahren Geräte wie Bandmaschinen und Plattenspieler repariert. Eine Besonderheit in Zeiten der Wegwerf-Gesellschaft. Ein Besuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sven Koch hat sichtlich zu kämpfen, als er die große Bandmaschine aus dem Schaufenster hervorholt. Das Ungetüm der japanischen Firma Akai aus den 70er Jahren ist so schwer, dass man es am besten zu zweit trägt. Die Bandmaschine mit dem sperrigen Modellnamen „6X400-D“ hatte Koch einst in einem Keller ausfindig gemacht. Die Feuchtigkeit dort hatte ihr ordentlich zugesetzt. Der 45-Jährige zerlegte das Gerät, beseitigte alle Schäden, justierte es neu – und nach rund 30 Arbeitsstunden lief wieder alles wie geschmiert.

Neben moderner Unterhaltungselektronik gibt es viele solcher „Schätzchen“ in dem unauffälligen Geschäft an der Further Straße, das sich „Radio Müller“ nennt. Auch alte Verstärker, Platten- oder Kassettenspieler stehen dort in den hohen Regalen. „Wir versuchen eigentlich alles zu reparieren“, sagt der gelernte Informationselektroniker. „Radio Müller“ ist in der Nordstadt eine echte Institution, auch wenn es längst nicht jedem Neusser ein Begriff ist. Seit der Eröffnung im Jahr 1927 ist es Tradition, dass der Meister das Geschäft an sein Lehrling übergibt. So war es auch im Fall von Sven Koch, der einst von Jürgen Eichhoff den Staffelstab übergeben bekam.

Info Knapp 23 Kilo Schrott pro Einwohner Welt 44,7 Millionen Tonnen Elektroschrott hat die Menschheit laut „The Global E-waste Monitor“ 2017 produziert, das entspricht dem Gewicht von 4500 Eifeltürmen. Deutschland Die Deutschen steuern insgesamt 1,9 Millionen Tonnen bei, macht 22,8 Kilogramm pro Einwohner.

Trotz aller Diskussionen über fehlende Nachhaltigkeit, den stetigen Klimawandel und immer lauter werdender Kritik an der sogenannten Wegwerf-Gesellschaft sind Geschäfte wie „Radio Müller“ vom Aussterben bedroht. Schließlich kauft der Kunde in der Regel lieber neu, als ein Gerät reparieren zu lassen. Nachhaltig ist das natürlich nicht. „Längst nicht alles muss direkt auf der Müllkippe landen“, sagt Koch. Das Problem: Vielerorts bekommen Kunden zu hören, dass sich eine Reparatur nicht lohnt. Verklebte Gehäuse bei Elektrogeräten, fest verbaute Akkus in Spielzeug, überteuerte Ersatzteile oder fehlende Reparaturanleitungen verhindern vielfach eine Instandsetzung. Doch Techniker sind nicht die einzigen Handwerker, die die Leidtragenden dieser Entwicklung sind. Auch Schuhmacher, Uhrmacher oder Schneider haben immer mehr zu kämpfen.

Einst hatten die Grünen auf Bundesebene deshalb sogar ein „Recht auf Reparatur“ gefordert, mit dem die wachsende Masse Elektroschrott eingedämmt werden solle. Dafür müssten Elektrogeräte so gebaut sein, dass sie reparaturfähig seien. „Viele Hersteller machen die Ersatzteil-Preise so exorbitant hoch, dass sich eine Reparatur für den Kunden nicht mehr rechnet“, sagt Koch.

Was der 45-Jährige allerdings ebenfalls beobachtet ist die Tatsache, dass Unterhaltungselektronik mit Vintage-Charakter wieder beliebter wird: „Viele Menschen wollen einfach nur Musik hören und sich nicht erst durch 25 Menüs klicken.“ Das gelte vor allem für ältere Menschen, die mit neuen Geräten schlichtweg überfordert sind. Aber auch jüngere Semester gehören zur Kundschaft – zum Beispiel wenn alte Aufnahmen aus der Kindheit entdeckt werden, aber erst der Kassettenspieler repariert werden muss, um sie hören zu können.

Das Geschäft an der Further Straße gibt es seit 1927. Foto: Janßen/Simon Janßen