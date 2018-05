Neuss: Bei den Further Schützen sitzt ein Arjen Robben auf dem Fackel-Sofa

Neuss In den vergangenen 49 Jahren half Peter Kleuel beim Fackelbau jedes Mal mit, in diesem Jahr durfte er nur das Material zur Fackelbauhalle der St.-Sebastianus-Bruderschaft bringen. "Dann wurde mir ein Platz- und Hausverbot erteilt und der Schlüssel abgenommen. Mir wurde auch nicht gesagt, was die Jungs vorhaben", erzählt Peter Kleuel, den auf der Furth alle nur "Pitter" nennen. Beim Fackelrichtfest sah Kleuel nun, was sich das St.-Martinus-Komitee extra für ihn ausgedacht hatte: Er bekommt für den Zug am 26. Mai eine eigene Fackel mit der Aufschrift "50 Jahre Peter Kleuel. Danke Pitter".

Insgesamt 22 Fackeln nehmen am Pfingstwochenende am Zug teil. Die Gestaltungen der Wagen begannen bei den Schützen teilweise vor Ostern. "Wir lagen bei Minustemperaturen und Schnee draußen unter der Fackel und haben an ihr gearbeitet. Zum Richtfest haben wir jetzt 30 Grad. Die Temperaturschwankungen sind für das Material gar nicht so gut, weil es zu Rissen kommen kann", sagt Max Hodißen. Er gehört zu den Further Scheibenschützen, die in diesem Jahr die vielen Baustellen in Neuss als Thema aufgreifen. "Zum Glück bleibt die Furth noch verschont" heißt es bei den Scheibenschützen und der Jägerzug "frei weg" freut sich derweil schon auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Er bastelte drei auf einem Sofa sitzende Figuren, die Arjen Robben, Gianluigi Buffon und Hakan Çalhanoglu darstellen sollen. "Wir in Russland, ihr vor den Konsolen", verteilt der Jägerzug einen Seitenhieb in Richtung Niederlande, Italien und Türkei - allesamt Länder, die sich nicht für die WM qualifizierten. "Die Themen sind teilweise lokalbezogen, setzen aber auch manchmal bei ernsteren Dingen ein Statement", sagt Pressewart Thomas Loebelt, der damit auf die Fackel mit Donald Trump und Kim Jong-un hinweist. Nicht "America first", sondern "Peace first" lautet der Schriftzug für den US-Präsidenten und zu dem nordkoreanischen Diktator wird "Bist du klar im Kopf, nix roter Knopf" geschrieben.