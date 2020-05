Beauty and The Nerd : Neusserin als Schönheit in TV-Show

Die weiblichen Teilnehmerinnen: Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide, Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof, Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld, Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss, Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg, Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich, Selina (28): Fashionista aus Köln. (v.l.) Foto: ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

Neuss Gegensätze ziehen sich an, so heißt es: Das möchte Annabel aus Neuss testen. Die 32-Jährige ist Schlagersängerin und macht nun in der Reality-Show „Beauty and The Nerd“ mit, die Anfang Juni auf ProSieben ausgestrahlt wird.

In der Sendung treffen sieben „strahlend schöne, selbstbewusste und top gestylte Frauen“, so beschreibt es der Sender, auf „sieben eigenbrötlerische Außenseiter“. Da wäre etwa der 24-jährige Elias, der gerne im Elfenkostüm auf die Straße geht oder Konditoreifachverkäufer Dion (30), der mehr als 100.000 Magic-Sammelkarten hat. Gemeinsam verbringen die ungleichen Paare ihre Zeit in einer Luxusvilla auf Ibiza, lernen sich kennen und werden zu einem Zweierteam. Dann heißt es: Zusammenreißen, zueinander finden und gemeinsam verschiedene Disziplinen zu meistern. Unter anderem steht ein Umstyling auf dem Plan. Gemeinsam kämpfen die Schönheiten und Nerds um 50.000 Euro. Doch nur ein Team kann in der Show gewinnen. Die Punkte verteilen die Zuschauer: Die können über den roten Knopf auf der Fernbedienung ihres Smart TV ab dem Start der Sendung abstimmen, welches Paar am besten zusammenspielt. Ob die Neusserin dabei überzeugen kann, wird sich ab Donnerstag, 4. Juni, zeigen. Neben ihrer großen Leidenschaft, dem Gesang, spielt die 32-Jährige gerne Klavier und treibt Fitness. Insgesamt gibt es sechs Folgen, die auf ProSieben, immer donnerstags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.

(NGZ)