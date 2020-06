Kostenpflichtiger Inhalt: Beauty and The Nerd : Schlagersängerin trifft in TV-Show auf Nerd

Annabel aus Neuss (4.v.l.in der Vergrößerung) ist eine von sieben Kandidatinnen, die in der Show einen Mann mit speziellen Hobbys kennenlernt. Foto: ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

Neuss Normalerweise steht Annabel auf der Bühne, um zu singen. Im Juni ist die 32-jährige Neusserin zum ersten Mal in einer Reality-Show im Fernsehen zu sehen: Sie ist eine von sieben Kandidatinnen, die bei der ProSieben-Sendung „Beauty and the Nerd“ mitmachen.