Der Himmel schickte zwar viele Freiwillige, aber auch jede Menge Regen, so dass die Aktion am Freitagnachmittag kurzerhand abgesagt werden musste: „In Absprache mit Pfarrer Hans-Günther Korr sagten wir allen Helfern Bescheid, dass es einfach an diesem Tag keinen Zweck hat und wir stattdessen am Samstagmorgen bereits um 9 Uhr beginnen werden“, berichtet Tobias Kinna, Projektleiter der Aktion und zugleich „Chef“ der Further Edelknaben, die ebenso wie die Katholische Junge Gemeinde (KJG) St. Josef in die 72-Stunden-Aktion eingebunden waren. Kinna sorgte dafür, dass alles planmäßig verlief.