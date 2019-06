Jahresbilanz 2019 : Neusser Bauverein investiert Rekordsumme von 74,5 Millionen Euro

Das größte im Geschäftsjahr 2018 fertig gewordene Bauvorhaben war das Quartier an der Hülchrather Straße mit 16 Mehr- und 22 Einfamilienhäusern. Dort wird am Samstag das erste Nachbarschaftsfest gefeiert. Foto: Bauverein Neuss/Bauverein Neus

Neuss Das städtische Tochterunternehmen macht 2,8 Millionen Euro Gewinn. Weil keine Dividende ausgeschüttet wird, bleibt der Betrag im Unternehmen. Das steckt bis zum Jahresende 74,4 Millionen Euro in den Wohnungsbau.

In seinem Bemühen, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, „knautscht“ der Bauverein jetzt sogar seine Häuser aus. An der Römerstraße werden aus den Dachböden von fünf Mehrfamilienhäusern, wo schon lange keine Wäsche mehr getrocknet wird, 31 neue Wohnungen mit Dachterrasse. „Dachgeschosswohnungen sind sehr gefragt“, sagt Bauvereins-Vorstand Frank Lubig – gute Ideen auch.

Viel von dem, was das städtische Wohnungsbauunternehmen in den vergangenen Jahren ersonnen, entwickelt und geplant hat, kommt jetzt in die Umsetzung. 40 Millionen Euro wurden im vergangenen Geschäftsjahr in Neubau und Sanierung gesteckt, rund 250 neue Mietwohnungen wurden fertig. Im laufenden Jahr steigt das Investitionsvolumen auf den Rekordwert von 74,4 Millionen Euro, berichtet Lubig. 601 neue Wohnungen werden sich am Jahresende im Bau befinden, 347 bezahlbare Mietwohnungen in Planung. Alle laufenden Projekte zusammengerechnet, wird der Bauverein bis Ende 2023 rund eine halbe Milliarde Euro investieren, ergänzt Bürgermeister Reiner Breuer, der Aufsichtsratsvorsitzende.

Info Nur 28 von 7055 Wohnungen standen leer Bestand Dem Bauverein gehören 7015 Wohnungen in 877 Häusern – und fast 140.000 Quadratmeter unbebautes Bauland. Preise Die durchschnittliche Monatsmiete lag bei 5,44 Euro je Quadratmeter. Das sind elf Cent mehr als ein Jahr zuvor. Bewirtschaftung Der Leerstand lag 2018 bei 0,4 Prozent – das entspricht 28 Wohnungen. Mieter bleiben im Schnitt elf Jahre.

Dieses Gremium machte am Dienstagabend einen Schlussstrich unter die Jahresrechnung 2018. Die schloss der Bauverein mit einem Gewinn in Höhe von 2,8 Millionen Euro ab, 0,5 Millionen Euro mehr als 2017. Das gute Ergebnis rührt auch daher, dass das Unternehmen das Projekt „Kamillusgarten“ verkaufen konnte, damit aber auch aus dem kommerziellen Bauträgergeschäft ausgestiegen ist. Zum dritten Mal in Folge bleibt der Gewinn zu 100 Prozent im Unternehmen und wird auf die hohe Kante gelegt. Die Stadt als Hauptaktionär und die wenigen Besitzer einzelner Anteile erhalten erneut keine Dividende.

Abgeschlossen wurden im vergangenen Jahr die Bauvorhaben an der Hülchrather Straße in Weckhoven, wo die neuen Bewohner am Samstag (29.) ihr erstes Nachbarschaftsfest feiern, und der Bau des Mehrfamilienhauses Wolberostraße. Dieser Neubau nach Plänen des Architekten Markus Schmale kann zum „Tag der Architektur“ am Sonntag (30.) besucht werden.

Frank Lubig (l.) und Dirk Reimann führen 117 Bauvereinsmitarbeiter. Foto: Bauverein Neuss

Noch breiteren Raum als die abgeschlossenen Vorhaben nehmen im Geschäftsbericht die laufenden und geplanten Maßnahmen ein. Dabei markiert der Bau von fünf Mehrfamilienhäusern an der Nordkanalallee, wo bis Ende 2020 genau 59 Wohnungen neu entstehen, den Einstieg des Bauvereins in das größte Vorhaben der mehr als 125-jährigen Unternehmensgeschichte: den „Augustinus-Park“ auf dem Gelände des ehemaligen Alexianerklosters. Fast 600 Wohneinheiten entstehen dort. Ein eigener Stadtteil, dem auch die 154 Wohnungen zugerechnet werden können, die der Bauverein vis-a-vis auf der Fläche der ehemaligen Sauerkrautfabrik errichtet. Der Baustart ist schon erfolgt.