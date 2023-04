Immobilienmarkt in Neuss Bauverein Holzheim will wieder bauen

Kurz vor seinem 100. Geburtstag will der Gemeinnützige Bauverein Holzheim wieder tun, was seine Gründer im Jahr 1925 in ihrer Satzung fest verankert haben: Neue Wohnungen bauen. Zuletzt hatte die Genossenschaft im Jahr 1979 ihren Gebäudebestand erweitert, seitdem die derzeit 194 Wohnungen „nur“ verwaltet, bewirtschaftet und immer wieder modernisiert. Nun möchte das Unternehmen nach eigenen Angaben „Versäumtes schnellstmöglich nachholen“. Die wirtschaftliche Lage könne als gut beschrieben werden, die Grundstücke seien vorhanden, die Planungen laufen.