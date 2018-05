Neuss : Baustellenverkehr nervt die Menschen im Stadionviertel

Neuss Wer auf dem Rundwanderweg A 4 des Eifelvereins unterwegs ist, kommt am Eselspfad an einem Baustofflager vorbei. Das liegt da schon lange und recht gut "versteckt", doch jetzt ist es zum Stein des Anstoßes für die Bürger geworden. Denn was als Basis für die Zeit der Preußenstraßen-Sanierung gedacht war, wird nach deren Fertigstellung einfach weiter benutzt. Eine Folge davon: Noch immer rumpeln täglich bis zu 50 Lastwagen durch die Preußenstraße.

"Die Bürger des Viertels beschweren sich zurecht darüber", betont der CDU-Stadtverordnete Dieter Welsink. Er hat herausgefunden, dass aktuell die Sanierung der Kanalstraße von diesem Materiallager aus bedient wird und ist überzeugt: "Gerade für eine solch lange anhaltenden Baumaßnahme wie an der Kanalstraße, die noch bis mindestens zum Ende des Jahres andauert, muss eine andere Lösung gefunden werden." Leider aber habe es das Amt für Umwelt und Stadtgrün abgelehnt, einen provisorischen Bauhof zu genehmigen, der an der Kaiser-Friedrich-Straße gelegen hätte.



Auch der SPD-Stadtverordnete Sascha Karbowaik ist den Anwohnerbeschwerden nachgegangen und hat im Rathaus zunächst einmal erfahren, dass der Pachtvertrag, den das Bauunternehmen mit einem Landwirt verhandelt hat, gerade erst bis 2019 verlängert worden ist. Karbowiak zeigt sich aber dennoch zuversichtlich, dass eine für alle Seiten verträgliche Lösung gefunden werden kann. Die Verwaltung habe zugesagt, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen und mögliche Alternativstandorte zu prüfen, sagt Karbowiak.

Selbst wenn sich in diesem Einzelfall eine andere Lösung findet -aus der Welt ist das Problem der Baustellenverkehre damit nicht. "Erhebliche Baustellenverkehre werden in den kommenden Jahren in Neuss keine Ausnahme, sondern die Regel sein", erklärt der Bauausschussvorsitzende Sven Schümann (CDU) das Problem. Vor dem Hintergrund vieler anstehender Baustellen im Stadtgebiet und den daraus resultierenden Einschränkungen für den Straßenverkehr sieht es die CDU-Fraktion als notwendig an, dass Baustellenverkehre nicht noch zu einer zusätzlichen Belastung auf den Straßen werden. Das sei auch im Sinne der Anstrengungen zur Luftreinhaltung wichtig. Schümann: "Bauhöfe und Lagerplätze müssen dort angesiedelt werden, wo sie gebraucht werden."

