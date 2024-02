Erfüllungsquote in Neuss Stadt hinkt bei Straßenbaumaßnahmen hinterher

Die Stadt dämpft allerdings die Hoffnung, dass sich die Quote in naher Zukunft signifikant erhöhen wird. Schließlich werde die Planung, aber vor allem die Realisierung von Straßen- und Tiefbaumaßnahmen, zunehmend zeit- und personalintensiver. Entscheidende Faktoren seien unter anderem erhöhte Anforderungen bei der Untersuchung auf Kampfmittel. Aber auch Aspekte des Bodendenkmalschutzes und des Umweltschutzes sowie Belange bei der Verkehrsführung spielten eine Rolle. Da diesbezüglich laut Stadt auch zukünftig nicht mit einer Trendwende gerechnet werden könne, sei zukünftig eine (deutliche) Erhöhung der in einem Jahr umzusetzenden oder zu beginnenden Maßnahmen unrealistisch.