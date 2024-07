Vollsperrung der Hamtorstraße Umleitungsstrecke durch die Fußgängerzone

Weil Vollsperrungen in Neuss gerade sehr angesagt sind, kommt ab Montag (15.) noch eine dazu. Wegen einer Notfallreparatur wird die Hamtorstraße in Höhe von Hausnummer 16 abgeriegelt. Wegen der Lage in der Innenstadt wird die Verkehrsführung während der Bauzeit äußerst kompliziert – und funktioniert auch nur durch einen Kunstgriff: Ein Teil der Neustraße, die als einzige echte Fußgängerzone in der Stadt gilt, wird für Autofahrer wieder geöffnet.