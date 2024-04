Baustelle in Neuss Sperrungen an der Hammer Landstraße zu erwarten

Die Kanalerneuerung an der Hammer Landstraße und die Schaffung eines Boulevards zum Rhein schreiten erkennbar voran. Ablesen lässt sich das demnächst am Abbau der Rohrbrücken, die für die Wasserhaltung notwendig wurden. Sie können nach Auskunft der Stadt nun in der Kreuzung Hammer Landstraße/Langemarckstraße abgebaut werden. Für den Abbau der ersten Teile wird am Freitag und am Samstag, 19. und 20. April, die Hammer Landstraße auf Höhe des Kirmesplatzes gesperrt. Umleitungen werden über Danziger Straße, Floßhafenstraße, Willy-Brandt-Ring und Stresemannallee eingerichtet. Die Anlieger der Hammer Landstraße zwischen Langemarckstraße und Schanzenstraße werden über Schanzenstraße/Derendorfweg umgeleitet. Am Dienstag, 23. April, wird für den Abbau der zweiten Rohrbrücke die Langemarckstraße voll gesperrt. Für diesen Tag wird die Einbahnstraßenregelung auf der Hammer Landstraße zwischen Langemarckstraße und Schanzenstraße aufgehoben, sodass die Hammer Landstraße als Umleitungsstrecke dienen kann.