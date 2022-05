Baustellen in Neuss : Schritttempo in der Mühlenstraße

Neuss Die Innenstadt-Achse wurde in mehr als zweijähriger Bauzeit rundum erneuert. Acht Monate später als ursprünglich geplant. Was nun anders ist.

Erleichterung an der Mühlenstraße: Nach mehr als zwei Jahren Baustelle, die neben Dreck und Lärm auch immer neue Verkehsregelungen für die Anwohner nötig machte, konnte am Freitag das Bauvorhaben abgeschlossen werden. Acht Monate später als ursprünglich geplant. 3,3 Millionen Euro haben das Tiefbaumanagement und die Infrastruktur Neuss in dieser Zeit investiert und dafür nicht nur Kanalisation und Leitungsnetz erneuert, sondern auch den Straßenraum neu geordnet.

Entstanden ist dabei eine so genannte Shared-Space-Fläche, wie sie der Verwaltung in ähnlicher Form für die Hessentorkreuzung am Wendersplatz vorschwebt. Das heißt: Aus der früheren „Tempo 30-Zone“ wurde auf ganzer Länge eine „Spielstraße“, die nur im Schritttempo befahren werden darf. Zudem wurde die Kreuzung Mühlenstraße/Zollstraße/Michaelstraße barrierefrei ausgebaut. Voraussichtlich in den Sommerferien soll dieser Knotenpunkt nach Auskunft des TMN noch eine neue Asphaltdecke bekommen.