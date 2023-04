Umweltpolitik in Neuss Abfallsatzung wird neu gefasst

Mit der Satzungsüberarbeitung soll das Ziel verfolgt werden, das Entsorgungssystem zu optimieren. Einig waren sich alle, dass im besten Fall für den Bürger eine Gebührensenkung herausschaut. Ein Ansatz könnte dazu sein, wurde im Auftaktmeeting diskutiert, den Abfuhrrhythmus zu erhöhen, also die Restmülltonne nur noch alle zwei Wochen zu leeren. Das würde Wege und damit Transportkosten sparen, so der Gedanke dahinter. Auch wurde darüber gesprochen, flächendeckend die Biotonne einzuführen (und das möglicherweise sogar kostenlos), damit so in Summe die teuer zu entsorgende Menge in der Restmülltonne sinkt.