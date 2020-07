Baustelle der A 46 in Neuss : Neue Verkehrsbehinderungen auf der Fleher Brücke

Neuss Dass es auf der Großbaustelle Fleher Brücke voran geht, merken Autofahrer vor allem immer dann, wenn sich die Verkehrsführung ändert. Ein solches Projekt steht jetzt an und wird in den Nächten von Freitag, 17. Juli, bis Freitag, 24. Juli, umgesetzt.

Ab Montag, 20. Juli, werden dann nach Angaben von Straßen NRW in der teilweise umgebauten Verkehrsführung die beiden Fahrstreifen in Richtung Wuppertal wieder auf der eigenen Richtungsfahrbahn geführt. In Fahrtrichtung Neuss bleibt in einer Zwischenphase die bisherige Verkehrsführung bestehen um dann spätestens Freitag, 24. Juli, in die endgültigen Verkehrsführung umgebaut zu werden. In Fahrtrichtung Neuss ist dann der linke Fahrstreifen auf die Richtungsfahrbahn Wuppertal übergeleitet. Der Fahrstreifen für Lkw in Richtung Neuss bleibt am linken Rand auf der Richtungsfahrbahn Neuss.