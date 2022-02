Bauprojekt Fleher Brücke : Erneuerung der Autobahn zwischen Neuss-Süd und Bilk

Neuss Die Autobahn GmbH des Bundes erweitert das Mammutprojekt „Neubau Fleher Brücke“. Angenehmer wird es für die Autofahrer dadurch nicht.

Die Autobahn GmbH plane, berichtet jetzt der Beigeordnete Christoph Hölters, noch in diesem Jahr in die Projektkommunikation und die Bürgerbeteiligung, die kontinuierlich erfolgen soll, einzusteigen.

Die Fleher Brücke wurde 1979 in Dienst genommen. Tragswerksschäden machen allerdings einen sechsspurigen Neubau nötig. Die Vorplanung der Linienführung soll – wie bereits berichtet – Ende 2023 fertig sein. Baurecht möchte die Autobahn GmbH bis 2028 herstellen und 2029 mit dem Brückenbau beginnen. Der wird bei weiter fließendem Verkehr erfolgen und etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen. So lange ist und bleibt die Rheinbrücke baustellenbedingt, was sie schon seit zwei Jahren ist: ein Nadelöhr.