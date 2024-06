Deutscher Bauherrenpreis 2024 Frust beim Neusser Bauverein – Jubel in Grevenbroich

Der Neusser Bauverein kann als Erfolg für sich verbuchen, für den Deutschen Bauherrenpreis 2024 nominiert worden zu sein. Mehr aber auch nicht. Bei der Preisverleihung am Mittwochabend in Berlin ging das Wohnungsunternehmen der Stadt Neuss am Ende leer aus und zählte nicht zu den fünf Preisträgern. Jubeln durfte hingegen der Grevenbroicher Architekt Markus Schmale, der mit dem Bauverein schon viele Vorhaben verwirklichte, nun aber mit der Rheinwohnungsbau GmbH für das in seinem Büro geplante Wohnquartier Sermer Weg in Düsseldorf ausgezeichnet wurde.