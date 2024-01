Bilanz der Bauernproteste im Rhein-Kreis Landwirte fordern Maßnahmen statt „schwammige Aussichten“

Lange Trecker-Konvois, blockierte Straßen und Hupkonzerte gehörten in den vergangenen zwei Wochen zum Alltag. In ganz Deutschland gingen die Landwirte auf die Straße, um ihrem Unmut Luft zu machen. Den Höhepunkt erreichten die bundesweiten Bauernproteste am Montag in Berlin: Tausende Landwirte demonstrierten gegen die Einsparungspläne der Ampel-Koalition – die auf die Proteste auch prompt reagierte. Am Donnerstag diskutierten sie über Maßnahmen für eine zukunftssichere Landwirtschaft. Im Rhein-Kreis Neuss ist diese Ankündigung aber kein Anlass für Begeisterung. Welches Fazit ziehen die Bauern in der Region nach den Protest-Wochen?