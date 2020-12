Bürgermonitor in Neuss : Bauarbeiten verzögerten sich um Monate

Anwohner Harald Hau zeigt die „Flickstellen“ auf der Peter-Loer-Straße, die noch nachgebessert werden müssen. Foto: Wolfgang Walter

Nordstadt Ende Mai sollte die Großbaustelle an der Peter-Loer-Straße nach ersten Planungen fertig sein, jetzt wird es Mitte Januar. Anwohner Harald Hau hatte wegen der wochenlangen Verzögerungen einen Brief an den Bürgermeister geschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Harald Hau kann es kaum fassen: Die Großbaustelle vor seiner Haustür an der Peter-Loer-Straße ist fast fertig. „Drei Kleinigkeiten sind es, die noch gemacht werden müssen“, sagt Hau. So fehlen noch Asphaltierungen an den Kreuzungen Anno-/Peter-Loer-Straße und Jostenallee/Peter-Loer-Straße. Auch ein Grünstreifen, der laut Hau während der Bauphase als Parkfläche missbraucht wurde, weil den Anwohnern durch Baufahrzeuge und abgelegtes Baumaterial Stellplätze verloren gegangen waren, müsste erneuert werden. „Aber das sind wirklich nur noch Marginalien, wenn man bedenkt, was wir Anwohner hier über ein Jahr aushalten mussten“, so Harald Hau.

Denn angekündigt worden war diesen im Oktober 2019 in einer Bürgerinfo eine Bauzeit von acht Wochen noch in 2019 und weiteren 21 Wochen in diesem Jahr. Ende Mai sollten alle Arbeiten über die Bühne sein. Doch Fehlanzeige. Bereits im Juni hatte sich Hau über die Länge der Arbeiten beschwert. Damals hatte Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer – die Infrastruktur Neuss erneuerte dort Gas und Wasserleitungen – von witterungs- und auch coronabedingten Pausen und Kurzarbeit bei der ausführenden Baufirma gesprochen.

Wir bleiben dran Fragen und Probleme, die Bürger bewegen Ihr Thema, bitte! Sie haben ein Anliegen? Sie können uns auf verschiedenen Wegen erreichen (bitte Rückrufnummer angeben! • Am schnellsten geht’s per Anruf (Montag bis Freitag) unter der Telefonnummer 02131 404284 (Faxnummer 02131 404249). So erreichen Sie Redakteurin Anneli Goebels, die den Bürgermonitor koordiniert. • Oder schreiben Sie uns eine E-Mail, Stichwort „Bürgermonitor“, an neuss@ngz-online.de. • Gerne können Sie einen Brief schreiben an die NGZ, Moselstraße 14, 41464 Neuss.

Das aber stellte Hau nicht zufrieden und er verfasste im November einen Brief an Bürgermeister Reiner Breuer. Antwort erhielt er dann von der Infrastruktur Neuss. In dem Schreiben wurde nochmals auf die schlechten Witterungsbedingungen und die nicht vorhersehbare Kurzarbeit eingegangen. Aber auch noch ein weiterer Grund, der einen Abschluss der Arbeiten verzögerte, nämlich die „zwingend vorgeschriebenen Spülungen zur Erlangung der einwandfreien Hygiene des Trinkwassers“ – und diese Spülungen hätten sechs Wochen länger gedauert als geplant, da das Gesundheitsamt immer wieder Verunreinigungen festgestellt hatte.