Kriminalität in Neuss : Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Neuss Ein Seniorenpaar aus Neuss hat am Donnerstagmorgen einen betrügerischen Anruf erhalten. Das teilte die Polizei mit. Eine männliche Stimme gab sich als „Kriminalbeamter Arentz vom Neusser Raubdezernat“ aus.

Die Polizei appelliert: „Seien Sie vorsichtig bei Anfragen am Telefon, bei ominösen Anschreiben per Brief oder Mail und natürlich auch bei direkten Besuchen von Fremden an der Haustür.“