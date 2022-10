Bank11 mit Sitz in Neuss : Mehr als 111 Autos als Dankeschön für Mitarbeiter

Bank11 mit Sitz in Neuss

Neuss Die Bank11 will ihren Mitarbeitern Dakneschön sagen und lässt sich das rund zwei Millionen Euro kosten. So kam es auf dem Firmengelände jetzt zu einem ganz besonderen Autokorso.

Der Roll-out soll bis Ende November erfolgt sein. Aber schon jetzt sind die ersten Fahrzeuge einer besonderen Jubiläumsaktion, mit der sich Bank 11 bei ihren Mitarbeitern bedankt, auf dem Firmengelände übergeben worden. Das Kreditinstitut mit Spezialisierung auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung im Mobilitätssektor, das zur Werhahn-Gruppe gehört, stellt allen interessierten Mitarbeitern angesichts des Firmen-jubiläums „Elf Jahre Bank11“ einen Fiat 500 in Bank11-Design zur Verfügung. Das Angebot gilt für 13 Monate bei einem Fahrzeug mit Elektroantrieb beziehungsweise für 24 Monate bei einem Hybrid-Fahrzeug. Als alternative Jubiläumsprämie konnten sich die Mitarbeiter für ein (E-)-Bike oder eine Geldprämie entscheiden.

Mehr als 111 Mitarbeiter von Bank11 haben sich für den Fiat 500 entschieden. „Wir haben des Öfteren schon besondere Geschenke zu Ostern oder zu Weihnachten bekommen, auch mal eine Kleinigkeit zwischendurch. Aber ein Auto? Welcher Arbeitgeber macht denn sowas? Einfach der Wahnsinn“, erklärt Stefanie Anstoots , Referentin Operationelles Risikomanagement und stellvertretende Informationssicherheitsbeauftragte. „Ich habe mich gerade erst für die Prämie entschieden und jetzt sitze ich schon in meinem brandneuen Bank11-Flitzer.“ Ihr Fahrzeug war direkt beim ersten Übergabe-Termin dabei, weitere folgen.

Tischlerei in Dülken

Tischlerei in Dülken : Chef und Mitarbeiter seit 40 Jahren im Betrieb

Mann erschießt zwei Mitarbeiter in einem Krankenhaus in Texas

Ermittlungen laufen : Mann erschießt zwei Mitarbeiter in einem Krankenhaus in Texas

Die Jubiläumsaktion versteht Bank11 als Dankeschön und als Ausdruck der Wertschätzung. Mit einem Gesamtvolumen von knapp zwei Millionen Euro bedankt sich das Unternehmen bei seiner Belegschaft – auch für die Leistung in den vergangenen beiden Jahren. Das teilt Bank11 mit. „Unsere Mannschaft hat vor allem auch in den vorangegangenen zwei Pandemie-Jahren gezeigt, wie flexibel und beständig Bank11 performen kann“, betont Jörn Everhard, Sprecher der Geschäftsführung. „Wir standen unseren Handelspartnern stärker denn je zur Seite und haben gezeigt, dass Partnerschaft für uns nicht nur ein Wort, sondern eine verbindliche Aussage ist.“ Man habe dank des Teams exzellent agiert. Es sei daher an der Zeit gewesen, den Dankesworten auch Taten folgen zu lassen. „Es war uns wichtig, mit unserer ,Aktion Bank11 Rolling‘ alle Mitarbeitenden auf allen Ebenen hinweg gleichermaßen zu erreichen und ein deutliches Zeichen des Dankes zu setzen.“