Bands aus Neuss – Jürgen Dahmen „Am liebsten mache ich improvisierte Musik“

Im Neusser Gewerbegebiet der Heerdterbuschstraße liegen, etwas verborgen, die Räumlichkeiten des „Black Sheep Studios“, die künstlerische und berufliche Heimat von Jürgen Dahmen, Peter „Jem“ Seifert und Oliver Gregor. Erstgenannter ist aber nicht nur ein gefragter Meister an den Reglern des Mischpultes, sondern hat sich in seiner nun schon mehr als 50-jährigen Karriere in unzähligen Musik- und Filmprojekten, TV-Auftragswerken, Kompositionen und als Mitglied illustrer Bandhistorien verewigt. Mitten im Studio steht sein altes Schätzchen, ein imposanter Carl A. Pfeiffer Konzertflügel. Den muss Jürgen Dahmen vor dem Gespräch aber noch „wässern“, damit er in Form bleibt.