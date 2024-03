Neusser Ötteband gibt Konzert im Further Hof „Das Ding war im Handumdrehen ausverkauft“

Gute Nachrichten, auch für die Band, denn: „2023 war echt ein Seuchenjahr“, sagen beide. „Corona hat in der Band reihum zugeschlagen, was wir uns vorgenommen hatten, musste immer und immer wieder verschoben werden. Fototermine, Proben, Aufnahmen im Studio, Auftritte; das nervt!“ Jetzt aber steht die Veröffentlichung des nächsten Albums an, der Titel „Der Phönix aus der Asche“ kann bezeichnender kaum sein. „Es wird melodischer deutschsprachiger Rock sein“, verspricht Ötte, „nicht zu verwechseln mit Deutschrock. Von Kai Blankenberg (Udo Lindenberg, PUR, Silbermond) in der Düsseldorfer Skyline-Tonfabrik gemastert, soll das Album dem hohen künstlerischen Anspruch der Band gerecht werden. „Wir würden uns freuen, wenn’s den Fans gefällt“, sagt Ötte dann aber eher zurückhaltend. Ein Attribut, das man in der Vergangenheit wohl nicht mit ihm in Verbindung gebracht hätte. Hat er, nach der Bandgründung 1997, als Frontmann an der Rampe doch immer Vollgas gegeben, schon vor 30.000 Zuhörern beim Konzert auf dem Heilig-Geistfeld in Hamburg abgeliefert und mit Veröffentlichungen wie „Saitenwechsel“ oder „Als wenn das alles wär“ beeindruckend bewiesen, warum Rockmusik als Stilmittel lautstarken Ausdrucks des Protestes und der Auflehnung dient. Er hat bald zwanzigmal „Kaarst Total“ gerockt und seit 2005 – als die Ära der Ötte-Coverband zu Ende ging – auch kompositorisch auf sich aufmerksam gemacht. Er gewann 2022 den deutschen Rock- und Pop Preis! (bestes deutschsprachiges Album)