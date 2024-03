Festnahmen im Ruhrgebiet – Tatorte auch in Neuss und Grevenbroich Bande soll Fahrkartenautomaten gesprengt haben

Bombenfund – diese Meldung auf einer Anzeigetafel hat am 14. Dezember vergangenen Jahres Bahnreisende in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss aufgeschreckt. Was erst nach einem Attentat klang, stellte sich später als Sprengung eines Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt „Neuss – Am Kaiser“ heraus. Jetzt sind die Täter möglicherweise gefasst: Nachdem mehrere Ticketautomaten an Bahnhöfen im Kreis Recklinghausen, im Ruhrgebiet und im Rheinland gesprengt wurden, kann die „GEG Gleis“ – Gemeinsame Ermittlungsgruppe aus Landes- und Bundespolizei – einen Ermittlungserfolg vermelden. Am Dienstag wurden vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Drei der Männer – im Alter von 30, 34 und 21 Jahren – kommen aus Gladbeck, einer aus Gelsenkirchen.