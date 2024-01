Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL So erleben Bahnfahrer in Neuss den Streik

Martina Wasil hat für den Streik wenig Verständnis. Sie kommt aus Meerbusch und ist mit ihrem Baby am Morgen mit einem Sonderzug zu einem Termin nach Neuss gefahren. Da habe noch alles funktioniert, ihre Rückfahrt hat dafür 40 Minuten Verspätung, weshalb ihr Mann die beiden nun abholt. „Mit Baby hier so lange in der Kälte stehen zu müssen, ist nicht toll“, sagt sie.