GDL legt erneut Arbeit nieder Neusser Bahnfahrer haben immer weniger Verständnis für Streiks

„Schlecht“ – so fasst eine 49-jährige Pendlerin die Stimmungslage am Neusser Hauptbahnhof am Donnerstagmorgen kurz und knapp zusammen. Sie muss beruflich nach Korschenbroich fahren. Bei den letzten Streiks hatte sie noch Glück, am Donnerstag werde sie aber zu spät zur Arbeit kommen. „So langsam schwindet das Verständnis“, sagt sie. „Der Weselsky zieht das knallhart durch.“