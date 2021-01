Sicherheit in Neuss : Bahnhofs-Wache: Stadt und Landrat warten auf Impulse

Neuss Im Umfeld des Hauptbahnhofs soll eine Außenstelle der Kreispolizei bestehen. Doch Kreis und Stadt kommen nicht voran – weil der jeweils eine auf den anderen wartet.

Das Thema ist nicht neu: Bereits Ende Juli regte Bürgermeister Reiner Breuer in einem Schreiben an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an, eine Polizeidienststelle in der Nähe des Hauptbahnhofs einzurichten – möglicherweise in leerstehenden Räumlichkeiten am Theodor-Heuss-Platz oder Marienkirchplatz. Der Landrat gab damals gegenüber unserer Redaktion an, eine derartige Maßnahme zu begrüßen. Aber was ist seitdem geschehen?